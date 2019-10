Diese unsägliche Wirklichkeit

© Helmut Fricke Der Literaturzug ist angekommen: Großer Bahnhof für das norwegische Kronprinzenpaar am Dienstag in Frankfurt.

Was bedeutet Schreiben für Saša Stanišić? Drei Fragen an den Schriftsteller.

Was zeichnet sein Werk aus, und was ist von der Haltung des frisch gekürten Deutschen Buchpreisträgers zum Nobelpreis für Peter Handke zu halten? Wo sollten wir bei der zweiten Nobelpreiträgerin, Olga Tokarczuk, mit dem Lesen anfangen? Ein Gespräch mit Andreas Platthaus.



Was ist da mit dem Literaturzug und dem Ehrengast Norwegen auf der Frankfurter Buchmesse angekommen? Und welche Sätze in der Gastlandsprache sollte man sich für die Abende der Buchmesse aneignen? Fragen an Matthias Hannemann.

Was sind das für Bücher der Autorin Mona Kasten, die man gelegentlich in S- oder Straßenbahnen sieht? Was wollen sie, was können sie, und was steckt hinter dem Phänomen „New Romance“? Anna Vollmer hat den Roman „Hope Again“ gelesen.

Wem verschweigt Virginia noch immer, was in den Stunden geschah, in denen sie verschwunden war, als sie fünfzehn war? Das zweite Literaturrätsel.