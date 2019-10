© Armando Babani/Epa-Efe/Rex Jackie Thomae

Jackie Thomaes zweiter Roman, hat Andrea Diener in der F.A.Z. geschrieben, „weiß ziemlich viel über das Leben und die Welt zu erzählen und kann in wenigen Sätzen Szenen und Figuren anlegen, dass man mit den Ohren schlackert“. Julia Encke hat die Autorin am Stand getroffen.