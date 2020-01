Viva Las Vegas: Ein Auto von Sony, Fleisch ohne Fleisch und „Sex Tech“

Unser Korrespondent Roland Lindner war auf der CES in Las Vegas. Er hat ein verwegenes Auto von Daimler gesehen, eine Überraschung von Sony, und neu entwickeltes Fleisch für Veganer gekostet, das es in Deutschland noch nicht gibt. Las Vegas entpuppt sich abermals als Mekka für Trendscouts, und an dieser Stelle darf auch ein Hinweis auf die Innovationskraft der Sex-Tech-Industrie nicht fehlen. Aber wo sind die deutschen Start-ups?

