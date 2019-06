Der steinige Weg zu Neuwahlen

Herzlich Willkommen zur 76. Folge des F.A.Z. Einspruch-Podcasts!

In der heutigen Sendung sprechen wir über die Hürden, die das Grundgesetz vor Neuwahlen gesetzt hat und über ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Selbsttötung. In einem Interview mit dem Strafrechtsprofessor und Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung, Holm Putzke, diskutieren wir über das komplizierte Verhältnis von Religion und Staat. Außerdem sehen wir uns zwei Urteile des Bundessozialgerichts näher an: Die Kasseler Sozialrichter halten Honorarärzte grundsätzlich für scheinselbständig und die Raucherentwöhnung nicht für eine Kassenleistung. Schließlich stellen wir in dieser Woche gleich zwei gerechte Urteile vor.

Den Podcast können Sie gleich hier hören oder auf folgenden Wegen abonnieren. Alternativ können Sie den Podcast auch über Youtube hören.

Sie haben diesen Beitrag auf einem Mobilgerät aufgerufen und sehen den eingebetteten Podcast-Player nicht? Dann klicken Sie bitte hier.

Sehen Sie hier das gesamte Angebot von F.A.Z. Einspruch – Alles was Recht ist. Und schließen Sie hier ein kostenloses, vierwöchiges Probeabonnement ab.

Folgen Sie F.A.Z. Einspruch hier auf Facebook.

Die Kapitel:

04.02: Nachträge zu früheren Podcasts

08:19 Neuwahlen

16:07 Selbsttötung

21:43 Interview mit Holm Putzke

53:10 Honorarärzte

01:05:05: Raucherentwöhnung

01:11.39: Das Gerechte Urteil 1

01:14:58: Das Gerechte Urteil 2

Die Links zu den Themen:

Neuwahlen:

http://einspruch.faz.net/recht-des-tages/2019-06-04/c5469aa7ba758f4718c584732eb26657?GEPC=s5

Bundesverwaltungsgericht zur Selbsttötung

https://www.bverwg.de/pm/2019/42

https://www.faz.net/einspruch/bundesverwaltungsgericht-keine-abgabe-toedlicher-medikamente-an-gesunde-16211244.html

BSG zu Honorarärzten:

https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/2019_21.html

http://einspruch.faz.net/recht-des-tages/2019-06-05/9fddcd303e775d4eaf315d933f8eedda?GEPC=s5

https://einspruch.faz.net/die-woche-im-recht/2019-06-04/76bc2912c6dbce8fd737dc4531a1bbc7/?GEPC=s5

BSG zur Raucherentwöhnung

https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/2019_18.html

Das Gerechte Urteil 1:

https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-koeln-15u160-18-clickbait-artikel-krebs-moderator-lizenzgebuehr-20000-euro/

Das Gerechte Urteil 2:

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2019-N-8483?hl=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1

https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-nuernberg-13u129617-auto-tempo-geschwindigkeit-limit-grob-fahrlaessig/