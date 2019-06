Berlin deckelt die Mieten

Herzlich Willkommen zur 78. Folge des F.A.Z.-Einspruch-Podcast!

In der aktuellen Sendung sprechen wir über den Paukenschlag, den der Europäische Gerichtshof in Sachen Pkw-Maut gesetzt hat und über das Urteil des Bundesverwaltungsgericht zum Kükenschreddern. Auch diesmal haben wir wieder einen Gast: Mit dem Bielefelder Jura-Professor Franz Mayer sprechen wir über den Berliner Mietendeckel: Für die SPD hat er die Frage untersucht, ob ein Bundesland wie Berlin so eine Regulierung überhaupt einführen darf. Schließlich widmen wir uns noch einem Urteil des Bundesgerichtshofs über die Rückabwicklung von Schenkungen sowie dem ersten Urteil zum neuen Paragraphen 219a StGB. Den Abschluss bildet diesmal nicht nur das gerechte Urteil der Woche, sondern auch das ungerechte.

