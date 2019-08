Mietpreisbremse verlängert, verschärft, verfassungsgemäß

Herzlich Willkommen zur 85. Folge des F.A.Z.-Einspruch-Podcast!

Das Bundesverfassungsgericht hat die Mietpreisbremse in ihrer bisherigen Form abgesegnet – fast zeitgleich hat die Bundesregierung angekündigt, sie verlängern und verschärfen zu wollen.

Ein Gesetzentwurf sieht vor, dass Personen künftig erst ab jährlichen Bruttoeinnahmen von 100.000 Euro zur Kostentragung der Unterbringung ihrer Angehörigen in einer Pflegeeinrichtung herangezogen werden können.

Ein Richter des Oberlandesgerichts Karlsruhe klagt seit Jahren gegen eine Ermahnung der ehemaligen Gerichtspräsidentin, sein Erledigungstempo zu steigern. Das Verfahren betrifft Grundfragen der Gewaltenteilung und wirft ein Schlaglicht auf die Arbeitsweise der Justiz.

Die vergangenes Jahr zur Auflösung des asylpolitischen Streits zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer mit einigen europäischen Ländern geschlossenen Rücknahmeabkommen haben sich in der Praxis als wenig wirkungsvoll erwiesen – und sind nach einer Entscheidung des VG München obendrein rechtlich unwirksam.

Eine Mutter hat versucht, den Berliner Knabenchor zur Aufnahme ihrer Tochter zu zwingen – ist damit nun jedoch vor dem VG Berlin gescheitert.

Kapitel:

4:20 Nachtrag AfD-Liste in Sachsen

7:35 Mietpreisbremse

23:45 Reform der Kostentragung in der Pflege

35:33 Streit um Arbeitstempo von Richtern

51:56 VG München zu Rücknahmeabkommen

1:04:49 Mädchen darf nicht in Knabenchor

1:13:24 Gerechtes Urteil

