Schlechte Vorbilder: Wenn Eltern Angst vor Konflikten haben

Schlimmer als offene Anfeindung unter Erwachsenen ist noch das Schweigen.

Es hatte richtig gekracht. Ein heftiger Streit zwischen Kindern, zwei Große gegen einen Kleinen. Körperliche Gewalt gab es zwar nicht, aber auch Worte können schallen wie Ohrfeigen und Wunden reißen. Die Eltern des Kleinen schalteten sich ein. Sie wollten ihrem Sohn helfen, der aus ihrer Sicht allein auf verlorenem Posten stand. Diese Eltern, wir nennen sie ab jetzt die Müllers, wollten vermitteln. Die Eltern der Großen, nennen wir sie die Lehmanns, wollten die Kinder die Sache allein austragen lassen. Irgendwann griff Vater Müller ein, der sah, wie sein Sohn nicht zurechtkam. Jetzt fühlten sich die Kinder der Lehmanns ungerecht behandelt. Spät, aber vermutlich noch rechtzeitig, verabredeten die Väter eine Aussprache bei einem Spaziergang. Herr Müller war froh. Wenn Kinder einen Konflikt nicht mehr lösen können, sollten Erwachsene eingreifen und vermitteln, dachte er. So sollte es in einer verantwortungsbewussten zivilisierten Welt sein.

Aber wie man weiß, ist das Leben kein Wunschkonzert. Kurz vor der väterlichen Aussprache trafen die Streithähne auf einem Spielplatz aufs Neue aufeinander. Es knallte wieder. Dieses Mal waren auch andere Kinder involviert. Ein Mädchen lief nach Hause und kam mit ihren Eltern wieder. Diese versuchten den Streit zu schlichten. Die Kleinen beanspruchten einen Teil des Spielplatzes, die Großen beanspruchten alles für sich. Die Fronten waren verhärtet. Auch die zunächst wohlwollenden Worte der Erwachsenen halfen nichts. Der Ton der Diskussion wurde zunehmend aggressiver. Der herbeigerufenen Mutter wurde es schließlich zu viel: „Entweder ihr teilt euch den Raum hier – oder ihr verpisst euch.“

Die Kinder der Lehmanns rannten nach Hause und erzählten aufgeregt, was vorgefallen war. Woraufhin sich ihr wütender Vater per Textnachricht bei Vater Müller meldete. In hoch emotionalen Worten berichtete der Erboste von dem Spielplatz-Streit und warf seinem Gegenüber vor, diese verbale Eskalation der Mutter des bisher unbeteiligten Mädchens bewusst inszeniert zu haben. Nach dem Motto: „Geht da mal hin und nordet die Fieslinge ordentlich ein!“ Der Beschuldigte antwortete verdutzt, dass er gerade erst durch Herrn Lehmann von dem Streit erfahren habe. Er versuchte ihn zu beruhigen und fragte mit einem Augenzwinkern, ob er mit seinen Anschuldigungen nicht etwas über das Ziel hinausschieße. Aber Herr Lehmann kam nicht raus aus seiner Nummer. Er war fest davon überzeugt, dass Herr Müller die anderen Eltern auf seine Kinder gehetzt habe. Er sagte die verabredete Aussprache samt Spaziergang ab. Und zwar nicht im persönlichen Gespräch, sondern alles in einem Nachrichtenchat.

Ein Jahr ist das jetzt her. Der Streit ist nicht beigelegt. Im Gegenteil: Seit einem Jahr herrscht Eiszeit zwischen den Familien Müller und Lehmann. Alle sind involviert, auch Geschwister und Mütter, die mit der ursprünglichen Sache nichts zu tun hatten. Außer einem einsilbigen Gruß auf der Straße herrscht absolute Funkstille. Die Kinder spielen nicht mehr zusammen. Es herrscht Grabeskälte, wenn sie sich treffen.

Der Herr Müller wollte die Situation durch ein Gespräch deeskalieren. Lange hat er darauf gewartet, dass sich Herrn Lehmanns Wut allmählich abkühle. Abgekühlt hat sich aber nur das zuvor fast freundschaftliche Verhältnis. Es wurde frostig. In der letzten Textnachricht nach dem Spielplatzstreit vereinbarten die beiden, dass sich Herr Lehmann melden solle, wenn er bereit zu einem Gespräch sei. Er hat sich nie gemeldet. Ein Jahr lang nicht. Herr Müller wollte irgendwann nicht mehr warten und hat durch das Kappen aller Verbindungen in den sozialen Medien immerhin einen digitalen Schlussstrich gezogen.

Er fragt sich aber bis heute, warum sich jemand einer Aussprache verwehrt, stattdessen die beleidigte Leberwurst spielt und seine ganze Familie mit hineinzieht: „Mit denen haben wir nichts mehr zu tun!“ Herr Müller fragt sich, welche Befriedigung – oder was auch immer – dieses Verhalten in Herrn Lehmann auslöst. Herrn Müller geht es nicht um Versöhnung oder ums Rechthaben. Er weiß, dass auch er falsch gehandelt hat, als er in den Streit der Kinder eingriff.

Herr Lehmann will nicht nur nicht mehr mit den Müllers reden. Für ihn besteht der Konflikt nach wie vor – und er weitet ihn noch auf andere aus. Kurz vor Weihnachten erfuhren Herr und Frau Müller, dass Herr Lehmann gemeinsame Freunde, die den Streit mitbekommen haben, unter Druck gesetzt hat. Er hat sie vor die Wahl gestellt: „Entweder die oder wir!“ Als sich die Freunde weigerten, den Kontakt zu den Müllers abzubrechen und sich auf Seite der Lehmanns zu schlagen, wurden sie ihrerseits von den Lehmanns geschnitten.

Es klingt wie eine Familienfehde, wie man sie in abgelegenen Dörfern auf Kreta oder Korsika vermuten würde, aber nicht in einem bayerischen Städtchen.

Die Familien können uns nur leidtun. Die Müllers, die vergebens auf eine Aussprache warten, aber auch Familie Lehmann. Dem Vater ist es nicht gelungen, über seinen Schatten zu springen. Stattdessen fährt er seinen Film weiter und nimmt in Kauf, dass diejenigen, die am meisten leiden, die Kinder sind. Er hat für sich und seine Familie beschlossen, die Müllers in Sippenhaft zu nehmen.

Wie geht der Spruch? Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende? Ein Streit, eine Aussprache wäre sicher unangenehm gewesen, aber erwachsen und etwas, aus dem auch die Kinder hätten lernen können. Zum Leben gehört auch Streit. In einem Konflikt muss man seine Meinung vertreten, es gehört aber genauso dazu, der Gegenseite zuzuhören. Am Ende hätte es wahrscheinlich nicht „Friede, Freude, Eierkuchen“, geheißen, aber beide Seiten hätten sich in die Augen schauen können und das Fundament für eine Versöhnung legen können. So ist das nicht möglich.

Die Frage ist, was die Kinder aus diesem nicht ausgestrittenen Konflikt mitnehmen. Das wird sich zeigen. Herrn Lehmann mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Im Job lässt er sich als moderne Führungskraft feiern, die sich im Besonderen innovative Konfliktlösungen auf die Fahnen geschrieben hat.