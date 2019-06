Wann haben Sie gelernt, Ihren Körper zu lieben, Miyabi Kawai?

Miyabi Kawai ist viel unterwegs. Die gelernte Stylistin ist bekannt aus der Umstyling-Show „Schrankalarm“ und setzt sich heute auf Instagram, wo sie mehr als hunderttausend Follower hat, für Body Positivity ein. Darüber hat sie gerade auch ein Buch geschrieben: „Dem Meer ist es egal, ob du eine Bikinifigur hast“, heißt es. Jetzt ist sie auf Lesereise.

Im Podcast- Gespräch am Tresen eines Frankfurter Wasserhäuschens erzählt sie, wie schwer es für sie selbst war, ihren Körper zu akzeptieren: „Ich habe im Laufe der Jahre von Größe 34 bis 46 die ganze Bandbreite der Frauengrößen gehabt und ich glaube, das ist keine untypische Reise für Frauen. Unser Körper verändert sich und das ist ganz normal, aber wir leben in der Illusion, dass wir eigentlich immer schlank und straff und jung sein müsse und das das ewig so bleiben sollte.“

Wie man es schafft, den Selbstoptimierungsdruck wegzunehmen, wie man Selbstfürsorge auch bei stressigen Jobs betreiben kann und wie sie mit Hass im Netz umging, als ihr Partner plötzlich über Nacht zum Soap-Star wurde – all das erzählt sie im Podcast.

© Wolfgang Eilmes Miyabi Kawai – Instagram-Star und Autorin

