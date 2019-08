Ilker Çatak, wie schwierig ist es, in der Türkei zu drehen?

„Oh Gott, der Studenten-Oscar, über den werde ich wohl noch sprechen müssen, wenn ich 60 bin“, seufzt Ilker Çatak, als im Podcast-Gespräch die Rede auf diese Auszeichnung kommt, die er 2015 entgegen nehmen konnte. Seit der Trophäe hat er einige neue Filme gedreht. Der aktuelle heißt „Es gilt das gesprochene Wort“ und läuft derzeit in den deutschen Kinos. In ihm geht eine deutsche Pilotin (Anne Ratte-Polle) eine Scheinehe mit einem kurdischen Tänzer (Oğulcan Arman Uslu) ein.

Wir unterhielten uns für den „Am Tresen“-Podcast im Foyer des Frankfurter Arthousekinos „Cinema“, während der Film gerade lief. Der Regisseur erzählte, was ihn an Kinogästen stört, die zu spät zur Vorstellung kommen, wie er auf die Idee zu seinem Film kam, wieso er während seines Studiums in Kreuzberg Eis verkaufen musste und warum er sich vom großen Vorbild Fatih Akin langsam freischwimmt.

