Aladin El-Mafaalani, wie integriert man die Gegner der offenen Gesellschaft?

Aladin El-Mafaalani in Dortmund. Foto: Marina Papaj

Der Dortmunder Integrationsforscher Aladin El-Mafaalani vertritt die These: Dass es mehr Konflikte um das Thema Integration gibt, ist ein Zeichen für bessere Integration. Aus seiner Sicht ist die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, ein Zeichen dafür, dass Muslime viel besser integriert sind. Im Podcast spricht er darüber, wie es Deutschland gelungen ist, innerhalb kurzer Zeit, zu einem der liberalsten Länder der Welt zu werden und wieso AfD und Grüne gerade deshalb so stark sind.

Es geht um Leitkultur, Fortschritt und was das Ruhrgebiet ausmacht. Um die Frage, warum die einen Neukölln mit all seinen Problemen für den „Place to be“ halten und die anderen den Berliner Stadtteil als Hölle empfinden, in der alles falsch läuft. El-Mafaalani, Autor des Bestsellers “Das Integrationsparadox”, arbeitete eineinhalb Jahre als Abteilungsleiter im Integrationsministerium von Nordrhein-Westfalen. Er spricht darüber, wie Integrationspolitik funktioniert und wo ihre Grenzen sind.

